Более 675 детей удалось подготовить к учебному году Псковскому отделению Российского детского фонда

20:30, 21 сентября 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда завершило акцию «Здравствуй, школа! 2017». Благодаря помощникам к новому учебному году удалось подготовить более 675 детей – воспитанников школ-интернатов и ребят из самых нуждающихся семей из 22 районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

Акция стартовала в июле, и за это время к ней присоединились более 100 участников. Среди них были как представители бизнес-структур, так и частные дарители, которые уже не раз приходят на помощь школьникам, например: Вячеслав Гандзюк, Ольга Друганова, Илья Гультяев, Надежда Ефимова, Юлия Югова, Марина Буканова с московскими единомышленниками, и многие другие. Помимо денежных пожертвований, в этом году в офис Детского фонда псковичи принесли почти два десятка рюкзаков со всем необходимым, а также множество школьных принадлежностей, игрушек и сладостей.

Благодаря краудфандинговому проекту «Здравствуй, школа!», который был запущен на площадке planeta.ru, помочь подопечным Детского фонда смогли не только жители Пскова, но и желающие из других регионов. Общими силами на «Планете» удалось собрать 109 555 рублей: на них были закуплены рюкзаки и школьные принадлежности для 110 нуждающихся ребят из Локнянского, Куньинского и Усвятского районов.

Как отметили в Фонде, в благотворительной акции «Здравствуй, школа!» приняли участие и помощники из других стран. Верная помощница детей Ольга Эмхоффер и ее подруги из Германии регулярно собирают средства для подопечных Детского фонда. Во время визита в Псков Ольга передала общее пожертвование в Фонд и заодно увидела, как формируются школьные наборы. Присоединились к подготовке к школе и помощники из Австрии: при содействии Паскаль Вайер, президента благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», были собраны 100 000 рублей, на которые удалось приобрести портфели и канцелярские принадлежности для первоклассников из дальних сел и деревень Псковской области. Кроме того, Паскаль Вайер прислала 3 больших посылки с новыми рюкзаками, которые были переданы в интернатные учреждения.

«От лица мальчиков и девочек, учеников младших классов всей Псковской области, Детский фонд сердечно благодарит всех, кто помог подготовить детей к столь важному жизненному этапу. Огромное спасибо за то, что благодаря вам эти ребята теперь чувствуют себя настоящими школьниками», - добавили в учреждении.