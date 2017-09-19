Участникам «Тура по новостройкам» в Пскове посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 7,4% годовых

17:13, 21 сентября 2017, ПАИ

В Пскове будущие новоселы приняли участие в туре по новостройкам. Псковичи посетили сразу три объекта, расположенных в разных частях Пскова – «Европа», «Пятый элемент» и «Приоритет».

«Тур по новостройкам» позволяет потенциальным покупателям жилья за короткое время не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка.

В рамках мероприятия специалисты Псковского отделения рассказали, как приобрести квартиру в новостройке по сниженной процентной ставке 7,4% годовых. В Пскове такая ставка распространяется на следующие объекты недвижимости партнеров-застройщиков:

· ООО «СпецПроектЖилСтрой»: ЖК «Европа», Псковская область, д. Борисовичи, ул. Венская, д. №3, №5; г. Псков, Инженерная, д. 110;

· ООО «СК Возрождение-9»: ЖК «Молодежный», д. Хотицы, ул. Загородная, д. 2;

· ООО «ЛУГ-строй»: Псковская обл, д. Борисовичи, ул. Пражская, д. 8/12;

· ООО «Псковская Сетевая Компания»: г. Великие Луки, ул. Гоголя, 15.

Ставка 7,4% годовых действует при условии оформления электронной регистрации прав собственности и страховании жизни и здоровья заемщика в страховой компании «Сбербанк страхование» или других аккредитованных Сбербанком компаниях. В этом случае клиент совершает все необходимые действия в офисе компании-застройщика. Процесс регистрации договора долевого участия сокращен до минимума и занимает 15 минут, после чего в течение 5-7 дней готовый документ приходит к клиенту на электронную почту.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».

Проектные декларации размещены здесь.