0
22:30
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
11:39
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:18
В Псковской области не хватает IT-специалистов
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
Еще новости
Экономика

Участникам «Тура по новостройкам» в Пскове посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 7,4% годовых

В Пскове будущие новоселы приняли участие в туре по новостройкам. Псковичи посетили сразу три объекта, расположенных в разных частях Пскова – «Европа», «Пятый элемент» и «Приоритет».

«Тур по новостройкам» позволяет потенциальным покупателям жилья за короткое время не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка.

В рамках мероприятия специалисты Псковского отделения рассказали, как приобрести квартиру в новостройке по сниженной процентной ставке 7,4% годовых. В Пскове такая ставка распространяется на следующие объекты недвижимости партнеров-застройщиков:
· ООО «СпецПроектЖилСтрой»: ЖК «Европа», Псковская область, д. Борисовичи, ул. Венская, д. №3, №5; г. Псков, Инженерная, д. 110;
· ООО «СК Возрождение-9»: ЖК «Молодежный», д. Хотицы, ул. Загородная, д. 2;
· ООО «ЛУГ-строй»: Псковская обл, д. Борисовичи, ул. Пражская, д. 8/12;
· ООО «Псковская Сетевая Компания»: г. Великие Луки, ул. Гоголя, 15.

Ставка 7,4% годовых действует при условии оформления электронной регистрации прав собственности и страховании жизни и здоровья заемщика в страховой компании «Сбербанк страхование» или других аккредитованных Сбербанком компаниях. В этом случае клиент совершает все необходимые действия в офисе компании-застройщика. Процесс регистрации договора долевого участия сокращен до минимума и занимает 15 минут, после чего в течение 5-7 дней готовый документ приходит к клиенту на электронную почту.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Проектные декларации размещены здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 4
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 2
В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев 1
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 11
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес

Идет загрузка...