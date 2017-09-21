Центр устойчивого развития получит полмиллиона на создание ресурсного центра для псковских НКО

17:50, 21 сентября 2017, ПАИ

21 сентября в Псковской области подвели итоги конкурса по предоставлению субсидии на реализацию проекта по созданию информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на Управление внутренней политики сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победителем конкурса стал Центр устойчивого развития Псковской области с проектом «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области». Размер предоставляемой по конкурсу субсидии составит 500 тысяч рублей.

Начало реализации проекта запланировано на ноябрь этого года.

Конкурс на реализацию подобного проекта проводится в Псковской области в третий раз. Ранее информационно-ресурсный центр создавался дважды сроком на один год. По рекомендации Министерства экономического развития РФ работу центра продлили до двух лет. В его деятельность входят различные семинары, лекции и мастер-классы для представителей социально ориентированных НКО.

Напомним, конкурс по предоставлению субсидии социально ориентированной НКО на реализацию проекта по созданию информационно-ресурсного центра социально ориентированных НКО на территории Псковской области проводится в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».