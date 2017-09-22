Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)
22 сентября в Городском культурном центре началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В повестку дня включены вопросы об избрании главы Пскова, его заместителей, председателей комитетов гордумы, об утверждении структуры Псковской городской Думы шестого созыва, персонального состава комитетов, заместителей председателей комитетов, а также о регистрации депутатских фракций.
Всего парламентарии рассмотрят 8 вопросов.
Псковское агентство информации ведёт прямую видеотрансляцию с первого заседания.