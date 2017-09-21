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Общество

IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове

Сегодня, 21 сентября, в Приказной палате Псковского Кремля состоялась торжественная церемония открытия 4-го Всероссийского медиафорума «Человек и вера». Сегодня в историческом центре Пскова собрались руководители ГТРК и журналисты из разных регионов России. Фестиваль проходит под девизом «Россия начинается здесь».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона, от себя лично и от лица администрации Псковской области гостей приветствовал губернатор Андрей Турчак. «Хочу поздравить вас с открытием 4-го Всероссийского фестиваля „Человек и вера“, который в этом году проходит там, где начинается Россия. У нас особая земля, богатая своей историей, земля порубежная. Край, который всегда отличался духовной историей. Для нас огромная честь принимать фестиваль», — сказал Андрей Турчак и поблагодарил организаторов медиафорума за выбор Псковской области в качестве своей площадки. Он также выразил надежду, что помимо рабочей программы у гостей останется время «увидеть и потрогать руками объекты культурного наследия, которыми богата наша земля».

В свою очередь заместитель генерального директора ВГТРК — Руководитель регионального Департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что он искренне рад проводить 4-й фестиваль на священной русской псковской земле, которая является одним из форпостов православия. «Это земля с удивительной культурой и историей. Здесь обязательно должен побывать каждый человек нашей великой страны», — сказал он и выразил слова благодарности Андрею Турчаку и областной администрации за поддержку.

Рифат Сабитов также напомнил, что первый форум прошел в Тюмени, и представил известного тюменского журналиста, писателя и краеведа Анатолия Омельчука, который по традиции вручил региону, принимающему фестиваль, сибирскую икону тобольского письма Апостола Петра с ключами от Рая и символический «ключ от рая» от тюменских кузнецов. «Этот подарок принесет счастье, благополучие и процветание этому краю и людям, которые здесь живут», — добавил Рифат Сабитов.

Со словами приветствия к собравшимся обратилась директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. «Я очень рада приветствовать вас на Псковской земле. Это потрясающий край, уникальный, полный истории и памятников. Это заставляет трепетать душу и гореть глаза», — отметила она и поблагодарила коллег за организацию фестиваля, а Рифата Сабитова и Андрея Турчака за его поддержку.

Торжественная церемония продолжилась выступлением творческих народных коллективов Псковской области.

Отметим, что учредителем 4-го Всероссийского медиафорума «Человек и вера» является Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК). Псков стал четвертым городом, который принял фестиваль — ранее он проходил в Тобольске, Казани и Вологде. В форуме принимают участие руководители ВГТРК, а также журналисты со всей России. В рамках фестиваля с 21 по 23 сентября пройдут мастер-классы и лекции с участием известных российских журналистов, общественных деятелей и представителей культуры, состоится конкурс телевизионных фильмов, радио и ТВ программ. Кроме того, для гостей форума приготовлена обширная экскурсионная программа по Псковской земле.

Целью Всероссийского медиафорума «Человек и вера» является возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотизма и развитие благотворительности.

 

 

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