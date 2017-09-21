339 псковичей получили золотые нагрудные знаки отличия ГТО

20:59, 21 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 21 сентября, в Пскове в Доме детского творчества состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам 2016-2017 учебного года. Нагрудными знаками отличия награждены 339 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Церемония началась с демонстрации видеоролика об истории стартов ГТО и возрождении этого движения сегодня.

Затем ребят поздравил начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев: «Любые спортивные соревнования отличаются от сдачи норм ГТО тем, что сдающие нормы ГТО пытаются победить, превозмочь самих себя, а в соревнованиях - соперника. Я могу смело заявить, что вы победители, вы получили навыки, закалку души и тела, преодолели трудности и усталость». Игорь Прокофьев выразил слова благодарности руководителям центра тестирования ГТО и сотрудникам спортивного Центра «Юность» и вручил золотые знаки ГТО.

Директор детско-юношеского центра «Юность» Александр Камезин призвал ребят активнее участвовать в сдаче нормативов и пожелал им успехов в учебе, в спорте. С получением знаков ГТО школьников поздравили творческие коллективы города, исполнив концертные номера.

Напомним, комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп - от 6 до 70 лет и старше - установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».