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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Печорах

Сегодня, 21 сентября, в Печорах сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия проведены беседы с населением по мерам пожарной безопасности проинструктировано 12 человек, распространено 20 листовок по правилам подготовки жилых домов к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Профилактическая работа проводилась по темам: «Действия при обнаружении пожара и эвакуации людей в многоквартирных жилых домах»; «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве, недопущение неосторожного обращения с огнём, предупреждения детской шалости».

Также гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам. Населению напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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