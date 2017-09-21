0
21:21
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
09:49
Профстандарт для нянь разработан в России
09:04
День программиста празднуется в России 13 сентября
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Еще новости
Страна и мир

Владимир Путин пошутил о мате в сети

Во время презентации голосового помощника «Алиса» в офисе «Яндекса» президент России Владимир Путин пошутил о нецензурной лексике в Twitter. Видео с лидером страны опубликовал сайт канала «Звезда».

Как пишет Lenta.ru, сотрудник компании рассказал президенту, что первоначально «Алису» обучали отвечать на примерах российской литературы — закачали в программу тексты Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Гоголя и других классиков. Однако «Алиса» получилась депрессивной. «Кажется, что она сейчас договорит и пойдет повесится», — заключил представитель «Яндекса».

Тогда разработчики решили закачать в «Алису» разговоры из Twitter, отфильтровав все нецензурные выражения. «И ничего не осталось», — пошутил президент.

Путин посетил московский офис «Яндекса» по случаю 20-летнего юбилея компании. В числе прочего ему показали «Алису» — аналог Siri.

Президент немного пообщался с «Алисой». На вопрос, не обижают ли ее, голосовой помощник ответила «О'кей, учту». «Как ты себя тут чувствуешь?» — следом поинтересовался глава государства. «Алиса» рассказала, что рассматривает котиков в «Яндексе»: «Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». По итогам общения Путин отметил, что «Алиса» уклонилась от вопроса, обижают ли ее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
21 сентября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 1
В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России
День программиста празднуется в России 13 сентября
13 сентября 2017
День программиста празднуется в России 13 сентября
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
11 сентября 2017
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса 16

Идет загрузка...