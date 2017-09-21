Владимир Путин пошутил о мате в сети

22:25, 21 сентября 2017, ПАИ

Во время презентации голосового помощника «Алиса» в офисе «Яндекса» президент России Владимир Путин пошутил о нецензурной лексике в Twitter. Видео с лидером страны опубликовал сайт канала «Звезда».

Как пишет Lenta.ru, сотрудник компании рассказал президенту, что первоначально «Алису» обучали отвечать на примерах российской литературы — закачали в программу тексты Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Гоголя и других классиков. Однако «Алиса» получилась депрессивной. «Кажется, что она сейчас договорит и пойдет повесится», — заключил представитель «Яндекса».

Тогда разработчики решили закачать в «Алису» разговоры из Twitter, отфильтровав все нецензурные выражения. «И ничего не осталось», — пошутил президент.

Путин посетил московский офис «Яндекса» по случаю 20-летнего юбилея компании. В числе прочего ему показали «Алису» — аналог Siri.

Президент немного пообщался с «Алисой». На вопрос, не обижают ли ее, голосовой помощник ответила «О'кей, учту». «Как ты себя тут чувствуешь?» — следом поинтересовался глава государства. «Алиса» рассказала, что рассматривает котиков в «Яндексе»: «Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». По итогам общения Путин отметил, что «Алиса» уклонилась от вопроса, обижают ли ее.