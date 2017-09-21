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Скончалась самая богатая женщина в мире

Дочь основателя косметической группы L'Oreal и совладелица компании Лилиан Беттанкур умерла в возрасте 94 лет. По версии журнала Forbes, её состояние оценивалось в $44,6 миллиарда, что обеспечивало француженке статус самой богатой женщины в мире, пишет Лайф.

Официальное заявление о смерти Беттанкур обнародовал гендиректор и председатель совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон. Француженке принадлежало более 30% акций косметической компании.

— В этот тягостный момент для нас я хотела бы подтвердить от имени нашей семьи нашу приверженность и лояльность L'Oreal и выразить уверенность в президенте компании Жан-Поле Агоне и его команде, — приводит Reuters слова единственной дочери Беттанкур.

В 2011 году суд признал владелицу самого большого состояния недееспособной и передал опекунство над Беттанкур её дочери Франсуазе Беттанкур-Мейерс и двум внукам. Её муж Андре Беттанкур умер в 2007 году.

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