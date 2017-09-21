Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР «Северо-Запад»

22:36, 21 сентября 2017, ПАИ

Экс-председатель госкомитета Псковской области Наталья Трунова назначена руководителем направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Об этом сообщается на сайте «Центра стратегических разработок».

Наталья Трунова родилась 25 декабря 1979 года в городе Мирном (Республика Саха). В 2002 году окончила философский факультет Санкт-Петербургского госуниверситета по специальности «Культуролог», а затем — аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, где защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Она является автором более 30 научных работ, посвященных городскому и региональному развитию.

С 2002 по 2009 годы работала экспертом, руководителем проектного направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Весной 2010 году была назначена председателем новообразованного госкомитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию. В этой должности она проработала до ноября 2012 года. После её отставки по собственному желанию комитет был реформирован: в частности, сферу туризма вновь стал курировать госкомитет по культуре.

Деятельностью на посту председателя госкомитета Трунова известна прежде всего разработкой и реализацией проекта создания туристско-рекреационного кластера «Псковский», в частности, реконструкциями набережной Великой и Детского парка, развитием событийного и сельского туризма (в это время в Пскове появились праздники «Гардарика», «День скобаря», «Снежный град», «Медовый фестиваль»), активными проектными работами по созданию особой экономической зоны «Моглино».

В 2012-2014 годах Наталья Трунова возглавляла ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», затем работала исполнительным директором ООО «Институт «Ленгипрогор», а с октября 2015 года являлась генеральным директором этой организации.