Псковский танцор выступит в составе сборной России по брейкдансу на юношеских Олимпийских играх в Аргентине

22:50, 21 сентября 2017, ПАИ

Псковский спортсмен Давид Киреев выступит в составе сборной России по брейкдансу на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском хип-хоп центре «Хоть отбавляй».

По словам представителей хип-хоп центра, Давид Киреев попал с сборную России посредством видео-этапа, где каждый танцор должен был снять видео с танцев длинной 45 секунд. Иностранные судьи отбирали пять парней и пять девчонок в сборную каждой страны-конкурсантки.

«Давид занимается в нашей команде с 2010 года - уже 7 лет. Тренирует его все это время старший тренер - Кирилл Кочнев. На второй этап Кирилл и Давид едут 22 октября в Германию, Кирилл - в качестве -сопровождающего сборной России. Там оставят из сборной трех мальчиков и трех девочек. Кроме того, будет еще отбор в Японии - в Токио, и там уже останется один мальчик и одна девочка, которые и поедут на юношеские олимпийские игры по брейк-дансу, которые пройдут в 2018 году в Буэнос-Айресе», - добавили в хип-хоп центре.