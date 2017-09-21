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Страна и мир

Эксперты назвали причину безграмотности Трампа

По словам экспертов, недавние ошибки американского лидера Дональда Трампа в названиях стран связаны с общим незнанием географии в США. Об этом, как сообщает портал Лайф, заявил американист Михаил Таратута.

«Хуже всех из глав государства в этом смысле был Буш-младший», — отметил Таратута.

По его словам, бывший глава Белого дома путал не только страны, но и целые континенты. Однако незнание географии присуще не только главам страны, но и американским гражданам в целом.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Африки в рамках Генеральной Ассамблеи ООН похвалил систему здравоохранения несуществующей Намбии, отметив её «растущую самостоятельность».

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