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Искусственные мышцы сделают человека в три раза сильнее

Учёные Колумбийского университета заявляют о прорыве в области проектирования и внедрения так называемой мягкой робототехники. По мнению исследователей, специальные гелевые импланты позволят значительно расширить возможности человеческого организма. Новая технология позволяет полностью интегрировать мягкие искусственные мышцы в организм человека, не прибегая к громоздким решениям и вспомогательным устройствам.

Как пишет портал Лайф, для обеспечения работоспособности электрические искусственные мышцы с тонкой резистивной проволокой были выполнены на основе матрицы с силиконовым каучуком и этанолом. Для сокращения искусственных мышц учёные использовали маломощный электрический заряд — всего восемь вольт.

По данным учёных, испытания таких мышц показали, что выносливость человека с таким "апгрейдом" может повыситься втрое. Также втрое увеличится и физическая сила. Согласно данным исследований, новый материал имеет плотность деформации в 15 раз больше, чем естественные мышцы, и может поднимать грузы в 1000 раз больше собственного веса.

 

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