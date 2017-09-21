Искусственные мышцы сделают человека в три раза сильнее

23:18, 21 сентября 2017, ПАИ

Учёные Колумбийского университета заявляют о прорыве в области проектирования и внедрения так называемой мягкой робототехники. По мнению исследователей, специальные гелевые импланты позволят значительно расширить возможности человеческого организма. Новая технология позволяет полностью интегрировать мягкие искусственные мышцы в организм человека, не прибегая к громоздким решениям и вспомогательным устройствам.

Как пишет портал Лайф, для обеспечения работоспособности электрические искусственные мышцы с тонкой резистивной проволокой были выполнены на основе матрицы с силиконовым каучуком и этанолом. Для сокращения искусственных мышц учёные использовали маломощный электрический заряд — всего восемь вольт.

По данным учёных, испытания таких мышц показали, что выносливость человека с таким "апгрейдом" может повыситься втрое. Также втрое увеличится и физическая сила. Согласно данным исследований, новый материал имеет плотность деформации в 15 раз больше, чем естественные мышцы, и может поднимать грузы в 1000 раз больше собственного веса.