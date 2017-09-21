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Японские инженеры создали баллистический шлем будущего

Японские инженеры создали баллистический шлем будущего. Об этом пишет Лайф.

Уникальная разработка принадлежит японской компании DEVTAC. Модель Ronin лишь отдалённо напоминает игрушку — на самом деле шлем закрывает голову и лицо оператора и обеспечивает защиту от 9-мм пистолетных пуль по классу NIJ Level II, сообщает TheFireArmblog. Помимо 9-мм пуль такой уровень защиты предполагает устойчивость шлема при контакте и с более серьёзными боеприпасами, например .357 Magnum.

Кевларовый шлем Ronin опционально может оснащаться дополнительными лицевыми пластинами. На рабочей поверхности шлема размещены планки и крепления для вспомогательных устройств — фонарей и приборов скрытого наблюдения. Вся конструкция весит чуть более двух килограммов.

Помимо систем вентиляции и прочного стекла разработчики потрудились и над внешним видом. Внешне шлем сильно напоминает маски для активных видов спорта и выглядит так же, как в большинстве фантастических боевиков.

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