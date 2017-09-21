Большинство россиян признали необходимой работу школьных психологов

23:38, 21 сентября 2017, ПАИ

Большинство россиян (85%) считают, что в школах просто необходима ставка психолога. Таковы результаты опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как пишет Лайф, при этом 76% россиян уверены, что школьный психолог мог бы предотвратить инцидент, который произошёл в подмосковной Ивантеевке. В сентябре ученик местной школы начал стрелять из пневматического оружия. Он напал на учительницу прямо во время урока.

«После недавней трагедии в подмосковной Ивантеевке, где подросток открыл стрельбу из травматического оружия в школе и напал на учительницу, абсолютное большинство россиян высказываются за сохранение в школах ставки психолога (85%) и считают, что он мог бы предотвратить случившееся (76%)», — говорится в материале ВЦИОМ.

Более 20% опрошенных считают причиной трагических событий в Ивантеевке негативное влияние Интернета. Семью ребёнка винят 48% участников исследования.

«Ответственность за случившееся граждане нашей страны склонны возлагать на семью школьника (48%)… Также одной из главных причин трагедии россияне называют негативное влияние Интернета (21%)», — отметили исследователи.

Больше половины респондентов заявили, что в школах, где учатся их дети, имеются школьные психологи. Об отсутствии психологической помощи заявляют 34% участвовавших в опросе.