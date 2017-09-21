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Владимир Путин призвал россиян заботиться о Родине

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий в честь 1115-й годовщины зарождения российской государственности и 155-й годовщины открытия памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. В телеграмме глава государства призвал беречь непреходящие ценности патриотизма и заботиться о Родине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 1155-летием зарождения российской государственности. Этот юбилей знаменует важный этап российской истории — именно тогда, в далёком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства — на основе единения и согласия», — говорится в документе.

Президент подчеркнул символичность проведения празднования в Великом Новгороде, «где формировались традиции гражданственности, богатейшее культурное, духовно-нравственное наследие нашего народа, ковалась его ратная слава». Также глава государства напомнил, что местом возведения бронзового монумента «Тысячелетие России» город был выбран в знак признания заслуг в судьбе Родины.

«Наша общая задача — свято чтить достояние многих поколений предшественников, свято беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о благополучии и процветании Родины», — подвел итог Владимир Путин.

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