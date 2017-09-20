10 лет проведёт за решёткой пскович за сбыт наркотиков

09:03, 22 сентября 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 8 ноября 2015 года осужденный, находясь в Пскове, сбыл своему знакомому 4,05 грамма метамфетамина и 1,03 грамма гашиша, получив взамен 4 тыс. 400 рублей. 11 ноября он же при проведении оперативно-розыскного мероприятия вновь сбыл своему знакомому 9,3 грамма гашиша, выручив от этого 4 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала приговор законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.