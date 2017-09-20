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Артснаряд обезврежен у железнодорожного перегона Новый Изборск – Ливамяэ

21 сентября в Печорском районе у железнодорожного перегона Новый Изборск – Ливамяэ обезврежен артиллерийский снаряд диаметром 76 мм. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

В этот же день в Великих Луках на улице Гвардейской, 24 при проведении ремонтных работ был обнаружен артснаряд диаметром 152 мм.

Напомним, ранее в деревне Шелково Великолукского района была обнаружена и идентифицирована авиабомба ФАБ-50. На месте обнаружения организована охрана силами МО МВД «Великолукский». 22 сентября запланирован выезд группы пиротехнических и взрывных работ от ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России».

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