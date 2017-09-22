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Общество

Заместитель прокурора области примет граждан в Пушкинских Горах

28 сентября заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Пушкинских Горах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к и. о. прокурора Пушкиногорского района Роману Щемелеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в 17:00 в прокуратуре Пушкиногорского района по адресу: посёлок Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 40а.

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