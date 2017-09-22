Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»

09:19, 22 сентября 2017, ПАИ

22 сентября началась переброска подразделений Псковского десантно-штурмового, а также Тульского и Ивановского воздушно-десантных соединений ВДВ, принимавших участие в совместном стратегическом учение «Запад-2017», в пункты постоянной дислокации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Основные элементы розыгрышей практических действий, применяемых силами ВДВ России в рамках совместного учения «Запад-2017», проходили на полигонах «Лужский» (Ленинградская область), «Струги Красные» (Псковская область), «Правдинский» (Калининградская область).

Личный состав российского десанта перебрасывается из Псковской, Ленинградской и Калининградской области на самолетах военно-транспортной авиации, а боевая и специальная техника - воинскими эшелонами по железной дороге.

В период с 14 по 20 сентября подразделения ВДВ России принимали участие в ходе этапов совместного стратегического учения «Запад-2017» с проведением практических розыгрышей действий с элементами маневренной обороны, наступательных и разведывательных действий. В ходе учений штабы широко использовали разведывательные данные, оперативно полученные от беспилотных летательных аппаратов, находящихся в распоряжении соединений. В ходе учения десантники совершенствовали совместимость штабов различных уровней, учились управлять перспективными системами управления подразделениями и оружием, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов.