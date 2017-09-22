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Общество

Региональных чиновников обяжут подтверждать квалификацию

Региональных чиновников, которые участвуют в реализации приоритетных правительственных проектов, обяжут сдавать экзамены по проектному управлению, сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент проектной деятельности кабмина. 

По словам директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева, экзамен будет представлять собой тестирование в письменной и электронной форме — чиновник в назначенный день должен будет явиться в класс РАНХиГС и пройти тест. На его выполнение отведен один час. Тест будет считаться пройденным при 65% правильных ответов. При этом необходимое количество набранных баллов будет зависеть от проектной роли чиновника. 

Первыми сертификацию пройдут чиновники Белгородской области — они сдадут экзамен до конца сентября. В целом, обучение и переаттестацию будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов.

Чиновников, которые не пройдут тестирование, отправят на пересдачу. В противном случае будет поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах. 

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