Пенсионерка пострадала при столкновении Renault и КАМАЗа в Псковском районе

09:25, 22 сентября 2017, ПАИ

21 сентября в 11:05 в Псковском районе на 13 км дороги Псков - Кислово - Палкино 62-летний водитель Renault Duster при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил приближающийся по главной дороге КАМАЗ-54115, столкнулся с ним и перевернулся на проезжей части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП 61-летняя пассажирка легкового атвомобиля получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Других ДТП и угонов за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения.