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Общество

В России создадут первый цифровой пункт управления войсками

Полностью автоматизированный пункт управления (ПУ) через год получит 1-я гвардейская танковая армия (1-я ТА), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Создание новых систем началось в 2017 году. Работа полностью завершится в 2018 году. При этом некоторые элементы пункта управления уже прошли проверку в ходе учений «Запад-2017».

Новый ПУ впервые в истории российской армии превратит зону ответственности в единое информационное пространство, позволяющее командованию видеть, что делают даже отдельно взятые танки.

Основа пункта управления — несколько автоматизированных систем управления войсками, которые позволяют в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий. Командующий армией сможет на экране увидеть данные об исправности машин и наличии боеприпасов. Кроме того, командование сможет контролировать обстановку не только на земле, но и в воздухе и быстро отреагировать на любые изменения.

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