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Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)

«Псковское агентство информации» и канал «Псковости спорта» в Telegram представляют пилотный выпуск проекта «Тренер60».

В многообразии спортивных образовательных услуг очень сложно выбрать для ребенка или себя подходящий вид спорта и хорошего тренера, с которым можно связать свой путь к здоровому образу жизни. На рынке встречаются и шарлатаны, и те, кому доверять свое физическое и психологическое здоровье опасно. «Тренер60» - это видеогид среди лучших, самых профессиональных тренеров Псковской области — тех, за чьей спиной солидная спортивная карьера и успешные выпуски новой поросли спортсменов. В выпусках этого видеопроекта вы сможете из первых уст узнать, что ждет вас на тренировках, какова стоимость занятий и как связаться с тренером.

Гостем пилотного выпуска «Тренер60» стал хоккейный тренер Леонид Автомов. Выпускник системы питерского СКА сегодня набирает новую группу детей 2011-2012 годов рождения в Ледовом дворце Пскова. Что их будет ждать на льду, узнавайте в нашем новом проекте и приводите ребенка на пробное занятие.

(Автор идеи и ведущий: Арслан Байрамов, оператор и монтаж - Игорь Ефименко).

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