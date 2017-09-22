Новый клип «Ленинграда» выйдет в день выдвижения Владимира Путина на выборы
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что новый клип коллектива выйдет в день, когда Владимир Путин объявит об участии в президентских выборах. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По его словам, новый клип, снятый режиссером Анной Пармас, уже снят. На вопрос, будет ли этот клип политическим, Шнуров добавил: «В некотором роде».
Сергей Шнуров и Анна Пармас работают вместе с 2015 года. Они совместно они сняли клипы «В Питере – пить», «Экспонат», «Сиськи», «ЗОЖ» и «Экстаз».