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Политика

Новый клип «Ленинграда» выйдет в день выдвижения Владимира Путина на выборы

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что новый клип коллектива выйдет в день, когда Владимир Путин объявит об участии в президентских выборах. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По его словам, новый клип, снятый режиссером Анной Пармас, уже снят. На вопрос, будет ли этот клип политическим, Шнуров добавил: «В некотором роде».

Сергей Шнуров и Анна Пармас работают вместе с 2015 года. Они совместно они сняли клипы «В Питере – пить», «Экспонат», «Сиськи», «ЗОЖ» и «Экстаз».

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