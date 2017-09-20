В Порхове, Усвятах и Плюсском районе полиция установила нетрезвых водителей-рецидивистов

09:50, 22 сентября 2017, ПАИ

В Порхове, Усвятах и Плюсском районе полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Порхове ночью 21 сентября у дома по проспекту 25-го Октября полицейские остановили автомобиль «Хонда». За рулем иномарки находился нетрезвый 31-летний гражданин. Около 14:00 в Усвятах на улице К. Маркса скутером управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина. А в деревне Должицы Плюсского района по улице Лесной на «Фольксвагене» ехал 35-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.