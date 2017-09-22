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Политика

Прокуратура подтвердила законность досрочного голосования в ТИК Пскова

Прокуратура Пскова подтвердила, что продление территориальной избирательной комиссией (ТИК) Пскова досрочного голосования до 20:00 часов было законным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В связи с проведением ТИК Пскова досрочного голосования на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, принимая во внимание повышенный интерес участников избирательного процесса и средств массовой информации к досрочному голосованию, Избирательная комиссия Псковской области обратилась в прокуратуру города с просьбой провести проверку нормативно-правовой обоснованности решения о продлении досрочного голосования по просьбе командования военной части.

Проверка установила, что все заявления о досрочном голосовании подписаны военнослужащими, личные данные указаны полностью, в том числе, имя и отчество. В каждом заявлении указана причина досрочного голосования - командирование, исполнение воинского долга, исполнение государственных обязанностей. Фактов неуказания причин досрочного голосования не выявлено.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

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