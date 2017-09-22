Вопрос о назначении Игоря Калашникова и. о. главы администрации Пскова рассмотрят на сессии Думы

10:29, 22 сентября 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский, председательствующий на первой сессии Думы шестого созыва, внёс в повестку дня вопрос о назначении Игоря Калашникова и. о. главы администрации Пскова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«21 сентября истёк срок полномочий главы администрации, предлагаю поставить в повестку дня под номером два вопрос об исполнении полномочий главы администрации Пскова Игорем Калашниковым», - предложил Иван Цецерский.

Повестка дня принята единогласно.