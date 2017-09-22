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Установочная сессия городского парламента Пскова 6 созыва началась с перепалки о способе выбора главы

Установочная сессия Псковской городской Думы 6 созыв сегодня, 22 сентября, началась с перепалки между депутатами от «Единой России» и оппозиционными фракциями из-за обсуждения способа выбора главы города.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе избрания членов счетной комиссии для организации тайного голосования представитель «Справедливой России» Олег Брячак предложил расширить состав комиссии с 3 до 5 человек, однако это предложение, в последствии повторно озвученное лидером фракции КПРФ Дмитрием Михайловым, дважды было отклонено большинством. В результате рейтингового голосования в состав комиссии были избраны Артур Гайдук («Яблоко»), Ольга Фёдорова («Единая Россия») и Сергей Баранов (ЛДПР).

«Получается в счётную комиссию не прошёл ни один новый депутат, — возмутился Брячак. — Давайте сделаем так, чтобы не было сомнений в честности и открытости голосования». Он заявил, что голосование должно проходить максимально открыто, а для этого подсчёт голосов должен вестись в зале заседания. «Хотят слухи, что некоторым депутатам предлагали делать фотофиксацию результатов их голосования. Поэтому пусть будет лежать одна ручка и тут же стоит урна». Также он потребовал установить единый символ для голосования — галочку.

Председательствующий на установочной сессии глава города в прошлом созыве Иван Цецерский, парировал, что согласно регламенту голосование и так должно проходить тайно в этом зале: «Вы, наверное, плохо знаете законодательство. Подсчёт голосов и так проходит здесь, урна стоит здесь».

Между тем депутат от «Единой России» Дмитрий Барабанов возмутился настойчивыми требованиями Брячака: «Одна ручка, один карандаш, одна корочка хлеба, 50 граммов фронтовых...»

Его поддержал Денис Иванов. «Почему вы распоряжаетесь моим голосом? — обратился он к эсеру. — Это мой голос, что хочу, то и нарисую, хоть золотые купола».

В результате Цецерский призвал Брячака «не устраивать цирк» и напомнил ему, что на сессии по закону председательствует он.

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