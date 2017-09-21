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Культура

Режим работы псковского музея не изменится из-за ремонта в Комсомольском переулке

Режим работы музейного комплекса по улице Некрасова, 7 в Пскове не изменится в связи с работами по реконструкции инженерной инфраструктуры на Комсомольском переулке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, движение транспорта и пешеходов по Комсомольскому переулку, частично Музейному переулку и улице Гоголя ограничено.

В здание музея можно пройти со стороны улицы Некрасова (по деревянному настилу).

Администрация музея просит псковичей отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам.

Время работы музея: с 11:00 до 18:00, кроме понедельника. Последний вторник месяца - санитарный день (выходной).

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