Режим работы псковского музея не изменится из-за ремонта в Комсомольском переулке

10:42, 22 сентября 2017, ПАИ

Режим работы музейного комплекса по улице Некрасова, 7 в Пскове не изменится в связи с работами по реконструкции инженерной инфраструктуры на Комсомольском переулке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, движение транспорта и пешеходов по Комсомольскому переулку, частично Музейному переулку и улице Гоголя ограничено.

В здание музея можно пройти со стороны улицы Некрасова (по деревянному настилу).

Администрация музея просит псковичей отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам.

Время работы музея: с 11:00 до 18:00, кроме понедельника. Последний вторник месяца - санитарный день (выходной).