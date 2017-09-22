На пост главы Пскова претендуют два человека, ещё двое взяли самоотвод

10:43, 22 сентября 2017, ПАИ

На пост главы Пскова, выборы которого из числа депутатов Псковской городской Думы шестого созыва пройдут на сегодняшней сессии, претендуют два человека, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Это руководитель городского отделения «Единой России» Иван Цецерский, занимавший данный пост и в предыдущем созыве, и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, который ради мандата депутата гордумы покинул областное Собрание.

Кандидатуру Олега Брячака выдвинул коммунист Дмитрий Михайлов, который сообщил, что озвучивает единое мнение оппозиционных депутатов гордумы. «Мы убеждены, что в настоящее время нынешней власти нужна ротация, и для управления городом нужна новая команда, нужен новый глава», - сказал Дмитрий Михайлов. При этом он заявил, что развитие города остановилось в 2012 году, а гражданам приходится платить налоги и сборы, которые идут «непонятно куда».

Единоросс Сергей Гаврилов ​[заместитель главы Пскова в минувшем созыве - ПАИ] выдвинул на пост главы города Ивана Цецерского.

Ещё одну кандидатуру предложила прошедшая в гордуму от «Справедливой России» Юлия Пожидаева. Она выдвинула представительницу «Единой России» Елену Полонскую, объяснив своё предложение тем, что именно этот депутат набрала большинство голосов на выборах.

Елена Полонская сняла свою кандидатуру и добавила: «Тогда уже нужно выдвигать Григория Стороненкова, у которого больше голосов, чем у меня». Поддержал это предложение и представитель «объединённой оппозиции», чем вызвал удивление Ивана Цецерского, заметившего, что оппозиция выдвинула совершенно другого человека.

Григорий Стороненков взял самоотвод. Таким образом претендентов осталось двое: Иван Цецерский и Олег Брячак.