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Политика

Олегу Брячаку указали на невозможность стать главой Пскова из-за банкротства

Сегодня на установочной сессии Псковской городской Думы 6-го созыв в ходе рассмотрения вопроса об избрании главы города на предстоящие 5 лет - на эту должность претендуют занимавший этот пост в прошлом созыве Иван Цецерский («Единая Россия») и Олег Брячак («Справедливая Россия») - последнему указали на невозможность возглавить муниципалитет из-за банкротства.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, после выступления Брячака депутат Денис Иванов («ЕР») заявил, что эсер не может стать градоначальников, так как признан банкротом. «По закону вы 3 года не имеете право возглавлять юридическое лицо», — заметил Иванов.

«К сожалению, ни вы, ни я не являемся юристами. Я проконсультировался с юристами перед сессией и могу заявить, что есть экспертное мнение, что главой города я быть могу. Предлагаю не устраивать дискуссию», — ответил Брячак.

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