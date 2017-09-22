Учреждения допобразования Псковской области планируется преобразовать в организации спортподготовки

11:11, 22 сентября 2017, ПАИ

20 сентября прошло совещание рабочей группы по модернизации системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в Псковской области под председательством заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации региона Максима Жаворонкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В совещании принимали участие сотрудники комитета, Государственного управления образования области, Государственно-правового комитета, представитель Федерального центра подготовки спортивного резерва, руководители органов местного самоуправления и физкультурно-спортивных организаций.

«Основные положения и мероприятия по модернизации отражены в проекте Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, которая подготовлена во исполнение поручения Президента Российской Федерации", - отметил заместитель губернатора. Он также сказал, что регион получает ощутимую федеральную поддержку в виде адресной субсидии на развитие базовых видов спорта, за счет которой повышается уровень материально-технической базы, а также увеличиваются возможности участия псковских спортсменов в тренировочных мероприятиях и соревнованиях. Для получения этой меры федеральной поддержки в дальнейшем, по словам Максима Жаворонкова, необходимо начать переход учреждений дополнительного образования в организации спортивной подготовки, так как это является одним из основных критериев Министерства спорта Российской Федерации. Для стимулирования и поддержки организаций спортивной подготовки (СШ и СШОР) также будут предусмотрены областные меры поддержки в виде субсидий.

С докладом, в котором были рассмотрены основные направления модернизации системы подготовки спортивного резерва, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие данный процесс, выступила инструктор-методист ФГБУ ФЦПСР И. Матвеева. В своем докладе она также обратила внимание на то, что учреждения, которые осуществляют подготовку спортивного резерва, находятся как в ведомстве образования, так и в ведомстве физической культуры и спорта. На федеральном уровне перед каждым из этих ведомств ставятся новые цели, и с учетом их планов развития необходимо определить ведомственную принадлежность для каждого учреждения и вовремя внести все соответствующие изменения в уставные документы организаций, штатные расписания и другие локальные документы.

Заместитель председателя Государственного комитета области по физической культуре и спорту А. Орлов предложил проект плана мероприятий («дорожную карту») по преобразованию в Псковской области государственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (СШ, СШОР), реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

В соответствии с решением рабочей группы Государственному комитету Псковской области по физической культуре необходимо до конца года внести предложения по реорганизации подведомственных комитету учреждений, а также дать предложения по поддержке муниципальных организаций спортивной подготовки за счет субсидий из областного бюджета. Главам муниципальных образований области рекомендовано рассмотреть целесообразность перехода муниципальных учреждений на спортивную подготовку, разработать и внести свои предложения в общий план мероприятий.

При подведении итогов совещания рабочей группы председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин обратил внимание, что все мероприятия по модернизации должны обсуждаться и быть согласованы основным персоналом учреждений. По его словам, самое главное, чтобы эти процессы не повлекли за собой изменения условий труда и качества предоставляемых услуг.