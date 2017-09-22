Брячаку пришлось отвечать депутатам, почему он избежал службы в армии

11:14, 22 сентября 2017, ПАИ

Сегодня на установочной сессии Псковской городской Думы 6-го созыва после выступления претендента на пост главы муниципалитета, лидера регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака депутат Владимир Воробьев [военный пенсионер, отец погибшего в знаменитом бою 6-й роты 104 полка 76-й дивизии старшего лейтенанта Алексея Воробьева, в минувшем созыве Думы — заместитель главы Пскова — ПАИ] задал эсеру вопрос, почему тот не служил в армии.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Воробьёв сказал претенденту: «Вы с виду здоровый, почему вы не проходили службу в армии и даже не состоите на воинском учете? Мы хотели вас сейчас призвать на учения «Запад-2017» — даже в картотеке личного дела не нашли!».

«Да, я не служил, — объяснил Брячак. — Я учился какое-то время в тверском суворовском училище, это было в 90-е — и мне этого хватило. Мне что, нужно было взять лопату и строить генералу дачу?! В армию я не попал и не служил, и не жалею, но если сейчас будет какая-то ситуация — у нас блок НАТО под боком — пойду добровольцем! А стрелять я умею, и крепок физически!»

«Но надо встать на воинский учет!», — заметил Воробьёв.

«Я прислушаюсь к вам!», — пообещал представитель «Справедливой России».

В свою очередь депутат от «Единой России», директор Лицея №10 Ольга Фёдорова возмутилась словами Брячака о службе в 90-е. «Может кто-то и стоил генеральские дачи, но это время и чеченской войны - и мои знакомые, мои ученики уезжали туда, погибали. Я не могу это назвать генеральскими дачами».

«Вы что, хотели, чтобы я погиб, вам бы от этого легче стало?», — заметил на это Брячак.