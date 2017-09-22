Контрабанду 400 пачек сигарет обнаружили на границе псковские таможенники

12:51, 22 сентября 2017, ПАИ

На таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Бурачки» Псковской таможни (российско-латвийская граница) сотрудники таможни пресекли перемещение партии сигарет, сокрытых от таможенного контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Сотрудники таможни осмотрели с собаками автомобиль и обнаружили под грузовым отсеком 400 пачек сигарет. Водитель транспортного средства - гражданин Латвии - не задекларировал ни устно, ни письменно.

Сигареты изъяты и помещены на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении.