Депутаты спросили Олега Брячака о концепции развития Пскова, но ответа не получили

11:16, 22 сентября 2017, ПАИ

Депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Барабанов попросил кандидата на пост главы Пскова Олега Брячака представить концепцию развития города, которая не была озвучена во время выступления претендента на сегодняшней установочной сессии Псковской городской Думы 6-го созыва.

«Давайте быть честными, давайте сделаем так, чтобы каждая копейка пошла на город», — ответил на это Олег Брячак и остановился только на одно пункте — на земельном вопросе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Знаете Дмитрий Александрович, что происходит с землёй? — обратился Брячак к депутату. — Город практически ею не распоряжается, сегодня это отчасти находится в области, а можно на этом зарабатывать».