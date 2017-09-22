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Общество

25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области

25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Игорь Потапов уточнил, что сначала фирма, которая выиграла конкурс на оказание услуги по санитарной эвакуации, поставила вертолёт, который должным образом не был укомплектован медицинским оборудованием. «Фирме выставлены претензии, они обещают 23 сентября, то есть уже завтра, пригнать вертолёт, отвечающий всем требованиям и условиям контракта. Это будет новый вертолёт отечественного производства «Ансат». 25 сентября после прохождения необходимого инструктажа для медицинских работников и после проверки на предмет наличия необходимого медоборудования мы планируем начать эксплуататцию и санитарно-авиационную эвакуацию», - уточнил председатель госкомитета.

Использование вертолёта повысит качество оказания медицинской помощи, позволит оказывать экстренную помощь людям, живущим в отдаленных уголках региона. Медицинский вертолёт обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полётах на большие расстояния.

Вертолет будет доставлять тяжелобольных в Псковскую областную клиническую больницу, Детскую областную больницу, Псковский перинатальный центр, в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Андрей Турчак обращался к вице-премьеру Правительства России Ольге Голодец с просьбой включить регион в программу санавиации. Просьба была выполнена.

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