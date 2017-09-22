Цецерский пообещал еженедельно выезжать в одномандатные округа в случае переизбрания главой Пскова

11:26, 22 сентября 2017, ПАИ

Председательствующий на установочной сессии Псковской городской Думы 6-го созыва Иван Цецерский, который претендует на переизбрание главой муниципалитета на следующие 5 лет, пообещал в случае сохранения поста еженедельно выезжать в одномандатные округа, «чтобы на месте разбираться с проблемами, которые заостряют псковичи».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цецерский добавил: «С главой администрации у нас налажен конструктивный контакт. 3 раза в неделю мы по часу встречаемся, и депутаты могут в этих встречах участвовать».