Завершилась расчистка Оршанки в Новоржевском районе

11:32, 22 сентября 2017, ПАИ

В Новоржевском районе завершены трехлетние работы по расчистке и дноуглублению реки Оршанки (5,35 км). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

В Новоржеве на территории общей площадью 31,9 га в 2013 году от затопления рекой Оршанкой пострадали 263 человека. Проведение водохозяйственных работ за счет средств федерального бюджета в 2015-2017 годах позволило нормализовать пропуск паводковых вод реки Оршанки и защитить население от их негативного воздействия.

Комиссия в составе представителей Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, администрации Новоржевского района и подрядных организаций (ООО «НПП ЭкоГидроТехнологии», ООО «АльянсСпецСтрой» и ООО «Сельхозконтракт») на основании промеров, произведенных при приемке работ, установила, что в пределах габаритов (с учетом установленных допусков), объем выполненных и подлежащих приемке работ по расчистке и дноуглублению реки Оршанки соответствует проектным объемам.

Суммарный объем извлеченных грунтов составляет 56 тыс. 227 кубометров. Проектные отметки дна достигнуты. Выполнены культуртехнические работы на площади, равной 8,903 га, проведена рекультивация территории на площади 7,15 га.

Предъявленные к приемке работы по расчистке и дноуглублению реки Оршанки соответствуют проектным решениям.