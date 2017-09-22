Цецерский намерен запросить у Москвы дополнительно 200 млн рублей на подготовку к Ганзе-2019

11:34, 22 сентября 2017, ПАИ

Председательствующий на установочной сессии Псковской городской Думы Иван Цецерский в ходе своего выступления в качестве претендента на избрание главой муниципалитета на следующие 5 лет, заявил, что намерен попросить у федерального оргкомитета по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней в 2019 году дополнительно 200 млн рублей на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в центре города.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цецерский пояснил, что намерен выступить с такой просьбой на очередном заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Ольги Голодец в Москве 27 сентября.