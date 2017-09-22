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Политика

Иван Цецерский: Я против точечной застройки в городе

Кандидат на должность главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский, отвечая на вопрос коллеги-депутата, самовыдвиженца Сергея Колосова о концепции развития города, заявил, что категорически против точечной застройки. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Меня эта тема беспокоит. Когда в округе  Елены Полонской началась точечная застройка, я первый включился. Я категорически против точечной застройки. Конечно, инвестор хочет получить максимальную прибыль. Надо работать над законами, в которых должно быть прописано обременение для застройщика: зелёные зоны, места выгула собка и прочее», - отметил Иван Цецерский.

«То есть ничего не решилось за два года?» - уточнил Сергей Колосов. «Точечная застройка была одна, и в округе Полонской она остановлена
«А на Запсковье, в частном секторе?» - спросил самовыдвиженец. «В плане градостроительной политики меня тоже не всё устраивает, будем работать над этом в новом созыве», - пообещал Иван Цецерский.

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