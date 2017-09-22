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Цецерский в ответ на вопрос о неком новом сборе с псковичей: Вы со своими политтехнологами сами сначала разберитесь

Лидер фракции КПРФ в новом созыве Псковской городской Думы Дмитрий Михайлов сегодня на установочной сессии муниципального парламента 6-го созыва задал претендующему на переизбрание главой Пскова Ивану Цецерскому вопрос о том, когда горожанам следует ждать введения некоего нового сбора в размере нескольких сотен рублей на уборку улиц, о котором сообщалось в листовках в ходе прошедшей предвыборной кампании.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цецерский парировал, что информация об этом сборе была распространена в подмётных листовка.

«Ваша [избирательная] кампания проходила под черными технологиями. Вы с технологами своими сначала разберитесь, а потом задавайте вопросы! Это не в полномочиях городской власти — устанавливать такие сборы», — заявил он Михайлову.

«Мы не удовлетворены ответом», — заявил коммунист.

«Ну я же не могу вас удовлетворять! — парировал Цецерский. — Кстати, возбуждено уголовное дело по факту клеветы на этот счет. Вы еще получите повестку от следователей».

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