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Угонщики «Москвича» и мопеда найдены в Дедовичском и Пустошкинском районах

В Дедовичском и Пустошкинском районах сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в совершении угонов транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Красные Горки из сарая у дома по улице Ветеранов был совершен угон мопеда. В этом преступлении подозревается проживающий в Дедовичском районе 17-летний ранее судимый молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Мопед изъят.

А в Пустошкинском районе 18 сентября около 14:00 от дома в деревне Кисели угнали автомобиль «Москвич».  В угоне подозревается 15-летний подросток. Машина обнаружена. Возбуждено уголовное дело.

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