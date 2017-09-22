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Общество

День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября

23 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +6…+11 градусов, днем - +14…+19.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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