День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
23 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +6…+11 градусов, днем - +14…+19.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.