День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября

16:24, 22 сентября 2017, ПАИ

23 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +6…+11 градусов, днем - +14…+19.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.