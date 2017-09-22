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Политика

Игорь Калашников назначен и.о. сити-менеджера до выборов нового главы администрации Пскова

Игорь Калашников назначен исполняющим обязанности сити-менеджера Пскова до выборов главы администрации Пскова на новый 5-летний срок в конце октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое решение сегодня приняли депутаты на установочной сессии Псковской городской Думы 6-го созыва.

Иван Цецерский, переизбранный на этой сессии главой города, отметил, что накануне, 21 сентября, истекли полномочия Калашникова на посту главы городской администрации.

Теперь к 25 октября должна завершить свою работу комиссия по организации выборов сити-менеджера. При этом выбирать главу администрации предстоит самим депутатам на сессии.

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