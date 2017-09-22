7 мостов и 24 путепровода отремонтировал и построил Росавтодор на средства от «Платона»

14:31, 22 сентября 2017, ПАИ

Поступления от системы «Платон» составили 33,3 млрд рублей. Об этом заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов, пишет газета «Ведомости».

По его словам, на эти деньги уже отремонтировано и построено 7 крупных мостов и 24 путепровода. Сбор средств с большегрузов за проезд по федеральным трассам идет в «Платон» с 15 ноября 2015 года.

«Сейчас в системе «Платон» зарегистрировано 900 000 автотранспортных средств», - отметил замруководителя Росавтодора, добавив, что в сутки регистрируется от 200 до 1000 автомобилей.