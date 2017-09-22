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Общество

7 мостов и 24 путепровода отремонтировал и построил Росавтодор на средства от «Платона»

Поступления от системы «Платон» составили 33,3 млрд рублей. Об этом заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов, пишет газета «Ведомости».

По его словам, на эти деньги уже отремонтировано и построено 7 крупных мостов и 24 путепровода. Сбор средств с большегрузов за проезд по федеральным трассам идет в «Платон» с 15 ноября 2015 года.

«Сейчас в системе «Платон» зарегистрировано 900 000 автотранспортных средств», - отметил замруководителя Росавтодора, добавив, что в сутки регистрируется от 200 до 1000 автомобилей.

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