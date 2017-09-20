До 5 лет тюрьмы грозит трём жителям Дно за кражу имущества из вагонного депо

12:37, 22 сентября 2017, ПАИ

Следственное отделение Псковского линейного отдела МВД России на транспорте окончило расследование уголовного дела в отношении трех граждан, которым предъявлено обвинение в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В ходе расследования было установлено, что в августе трое жителей Дно 28 и 32 лет тайно проникли в помещение заготовительного цеха вагонного депо и украли оттуда имущество транспортной организации общей стоимостью около 100 тысяч рублей. Украденное злоумышленники вывезли на машине.

В результате проведенных транспортной полицией оперативно-розыскных мероприятий данное преступление было раскрыто, при проведении обысковых мероприятий все похищенное имущество изъято и впоследствии возвращено. Обвиняемые в ходе предварительного расследования дали признательные показания.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.