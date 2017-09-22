Проект «Псковские пятницы» продолжает работу на портале Псковской областной библиотеки

20:11, 22 сентября 2017, ПАИ

На краеведческом портале Псковской областной универсальной научной библиотеки продолжает работу проект «Псковские пятницы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, ролик «Псковская экскурсионная станция» рассказывает о сфере гостеприимства, создававшейся в Пскове на новых идейных основах после революции 1917 года, и посвящен приближающемуся Всемирному дню туризма - 27 сентября.

В статье также представлен список полных текстов источников, упомянутых в фильме и во многом дополняющих его.