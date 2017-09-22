0
20:28
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
16:24
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
15:21
Часовые пояса
13:28
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
12:42
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
11:20
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
09:19
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
Еще новости
Общество

Проект «Псковские пятницы» продолжает работу на портале Псковской областной библиотеки

На краеведческом портале Псковской областной универсальной научной библиотеки продолжает работу проект «Псковские пятницы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, ролик «Псковская экскурсионная станция» рассказывает о сфере гостеприимства, создававшейся в Пскове на новых идейных основах после революции 1917 года, и посвящен приближающемуся Всемирному дню туризма - 27 сентября.

В статье также представлен список полных текстов источников, упомянутых в фильме и во многом дополняющих его.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
22 сентября 2017
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2017
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова 1
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
22 сентября 2017
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
22 сентября 2017
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
22 сентября 2017
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР «Северо-Запад»
21 сентября 2017
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР «Северо-Запад» 3
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
21 сентября 2017
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове

Идет загрузка...