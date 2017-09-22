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Общество

Бывшие узники фашистских концлагерей стали участниками школьной линейки в Пскове

21 сентября в Пскове по приглашению администрации школы № 23 города Пскова и рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста состоялась встреча бывших несовершеннолетних узников фашизма с учащимися школы № 23 города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Красного Креста.

В мероприятии приняли участие Валентина Цоглина и Людмила Рожковая. Встреча посвящена двум знаменательным датам: ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День памяти жертв фашизма и 21 сентября Международный день мира.

«Мероприятие проходило в торжественной обстановке в форме общешкольной линейки. Выступая перед учащимися школы, обе бывшие несовершеннолетние узницы фашистских концлагерей поделились своими воспоминаниями о трагических событиях военного времени. Постоянное чувство голода, унижение, избиение пленных, проведение опытов над детьми и взрослыми - всё это помнят наши узницы до настоящего времени», - отметили в Красном Кресте.

Напомним, что Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года. Основная цель праздника - привлечь большое внимание человечества к достижению стабильности мира без каких-либо угроз и насилия.

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