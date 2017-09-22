ФСИН подала заявку на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме»

13:36, 22 сентября 2017, ПАИ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме». Об этом сообщает агентство «Москва». Заявка была направлена калужским отделением ФСИН.

Товарный знак представляет собой словосочетание, написанное черными буквами кириллического алфавита. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», — говорится в документе.

По данным ФСИН, в заведениях ее системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей. Более 800 подразделений, расположенных во всех субъектах РФ, изготавливают свыше 100 тысяч наименований продукции как для нужд ФСИН, так и для сторонних организаций.